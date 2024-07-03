محافظ قنا الجديد: تحسين الأحوال المعيشية وتوفير فرص عمل على رأس أولوياتي

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا الجديد، إنه سيعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وجذب الاستثمار، وكذلك تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة في كل القطاعات.

محافظ قنا الجديد: أولوياتي تحسين الأحوال المعيشية

وذكر محافظ قنا لـ«الوطن»، أن من ضمن أولوياته لأهالي محافظة قنا تحسين الأحوال المعيشية، والعمل على توفير الخدمات بشكل جيد، والاهتمام بالمواطنين والعمل على حل مشكلاتهم أولا بأول.

وأكد محافظ قنا الجديد، أنه سيعمل على استكمال المشروعات في البرنامج الرئاسي «حياة كريمة»، ومشروعات البنك الدولي ضمن برنامج تنمية الصعيد، واستكمال مشروعات الصحة وإدخالها في الخدمة بشكل عاجل أمام المواطنين.

«عبد الحليم»: خلق فرص استثمار واعدة في المناطق الصناعية

وأوضح المحافظ، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية والحكومة بتوفير فرص استثمار واعدة في المناطق الصناعية، واستكمال المشروعات الإنتاجية بشكل عاجل.

وكشف «عبدالحليم»، أن أهل قنا قريبون منه، وأنه تعامل معهم من خلال عمله كنائب في برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد، موضحا أنه يحمل الخير لهم، وأنه سيبذل كل جهده لخدمتهم.

ومن المقرر، أن يصل الدكتورخالد عبدالحليم عبدالعليم، محافظ قنا الجديد، والذي حلف اليمين الدستورية ، ظهر اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ديوان عام المحافظة صباح غد الخميس ليتولى عمله كمحافظ لإقليم قنا.