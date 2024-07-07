3 مكونات طبيعية تعالج خشونة المفاصل.. «مش هتشتكي منها تاني»

خشونة المفاصل، أو الفصال العظمي، هي حالة شائعة تؤدي إلى تآكل الغضروف الذي يغطي نهايات العظام في المفاصل، ما يتسبب في ألم وتيبس وتقييد عند الحركة، ويوجد لعلاج خشونة المفاصل عدة خيارات منها الكيميائي والجراحي والطبيعي.

وقدم في هذا السياق دكتورعمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بعض المكونات الطبيعية التي تساهم في حل مشكلة خشونة المفاصل، وتخفف من الآلام الخاصة بها.

علاج خشونة المفاصل

تبعًا لـ«ماهر»، فإن الغذاء يكمن فيه حل جميع المشكلات الصحية التي تواجهنا، وعلى هذا هناك بعض الأطعمة التي أثبتت فاعليتها في علاج مرض خشونة المفاصل؛ إذ تعيد بعضًا من المادة الزلالية المتواجدة بين مقدمة كل عظمة والأخرى، حتى تمنع تآكلها، ومن هذه الأطعمة ما يلي:

حب الرشاد

بذور حب الرشاد من الأطعمة التي تستخدم في الحد من الالتهابات الناتجة عن خشونة المفاصل؛ إذ يحتوي على مركبات تحسن من كثافة العظام، وتحميها من الكسور والتآكل، وقال استشاري التغذية العلاجية: «يوضع مقدار معلقة صغيرة من بذور حب الرشاد كاملة أو مطحونة على كوب من الحليب الساخن ويتم تناول هذا الخليط مرة واحدة بشكل يومي».

الشاي الأخضر

أوضح «ماهر» أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تعرف باسم البوليفينولات، والتي بدورها تساعد في تحسين صحة المفاصل، وتقليل الأعراض المرتبطة بخشونة المفاصل.

الكركم

مركب الكركومين الذي يحتوي عليه الكركم، يساعد بشكل فعال في التقليل من التهابات المفاصل، وتحسين الوظيفة الحركية، على أن يتم تناوله يوميًا عبر إضافته على كوب من الحليب أو إضافته على الأطعمة كنوع من التوابل.

نصائح لمرضى خشونة المفاصل

أوصى استشاري التغذية العلاجية بحصول مرضى خشونة المفاصل على قسط كبير من الراحة، والجلوس بطريقة صحيحة؛ وذلك لتقليل الضغط على المفاصل وتحسين الحركة، بالإضافة إلى وضع ضمادات دافئة على مكان المفصل؛ حيث تساعد على تخفيف الألم والتيبس.