احذر الإفراط في تناول الشاي الأخضر.. 5 أضرار تعرض صحتك للخطر

بالرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الشاي الأخضر للجسم لاحتوائه على عدد من الفيتامينات الهامة ومضادات الأكسدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مخاطر عديدة تؤثر بالسلب على صحة الإنسان، بحسب ما ذكره موقع Health الطبي.

استهلاك كميات كبيرة من الشاي الأخضر، يؤدي إلى تعرض الجسم لمشكلات صحية عديدة، بحسب ما أكدته الدكتورة نهلة عبد الوهاب في حديثها مع «الوطن»، إذ يسبب الإفراط في تناوله مشكلات في الجهاز الهضمي، ومشكلات في النوم، لذا ينصح بعدم شرب أكثر من كوبين في اليوم.

مشكلات القلق

ويمكن استعراض أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر، في التالي:

- حدوث اضطرابات النوم

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة من مادة الكافيين، لذا يسبب الإفراط في تناوله إلى حدوث اضطرابات النوم والصداع، فضلًا عن القلق والتهيج، وغيرها من المشكلات.

- اضطرابات الجهاز الهضمي

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي تزيد من حمض المعدة، لذا يسبب الافراط في تناوله إلى حدوث اضطرابات في المعدة والشعور بالغثيان والحرقة، خاصة إذا تم تناوله على معدة فارغة.

- التأثير السلبي على العظام

الإفراط في تناول الشاي الأخطر يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، لأن الكافيين الذي يحتوي عليه يعمل على منع امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، ما يؤدي إلى التقليل من تقليل من نمو العظام وزيادة تعرضها للكسور.

الإصابة بالخمول والتعب

- مشكلات الجفاف

يعتبر الشاي الأخضر مدر طبيعي للبول، لذا يتسبب الإفراط في تناوله في التبول المفرط ما يؤدي إلى الجفاف، وبالتالي يزيد خطر الإصابة الخمول والصداع والتعب.

- تقليل محتوى الحديد في الجسم

بالرغم من احتواء الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين التي تساعد على تقليل الوزن وتحسين عملية التمثيل الغذائي، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى انخفاض امتصاص الحديد في الجسم.