تفاصيل ومزايا مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

تقدم مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تعليم ذو جودة عالية وفقًا للمعايير الدولية للحاصلين على الشهادة الإعدادية، مُدمجًا مع التدريب العملي المكثف لِإِعداد خريجين مُؤهلين لسوق العمل.

التدريب في شركات رائدة بالقطاع الخاص

وقال مصدر مسئول بمديرية تعليم محافظة المنيا في تصريحات خاصة لـ"لوطن"، إن الدراسة في مدرسة مصر للتأمين تتميز بنظم جودة عالمية حيث تلتزم المدرسة بأعلى معايير الجودة العالمية، مما يضمن حصول الطلاب على تعليم متميز، مع الاهتمام بالتدريب العملي ليكتسب الطلاب خبرة عملية قيّمة من خلال التدريب في شركات رائدة في القطاع الخاص، ممّا يُعزز مهاراتهم ويُؤهلهم للعمل فور التخرج.

وأضاف أنه بعد التخرج توجد فرص عمل واسعة حيث تتيح تخصصات المدرسة للخريجين فرص عمل مُتنوعة محليًا ودوليًا في مجالات مثل: شركات التأمين، شركات المدفوعات الإلكترونية، المؤسسات المالية.

تنمية مهارات الطلاب الشخصية والمهنية

كما توفر المدرسة بيئة تعليمية حديثة مُزودة بأحدث التقنيات، تُساعد الطلاب على التعلّم والتطوّر، وتُقدم المدرسة أنشطة تربوية متنوعة لتنمية مهارات الطلاب الشخصية والمهنية، مثل ريادة الأعمال، والإرشاد والتوجيه المهني، والموسيقى، الدراما، الرسم، وإتقان اللغة الإنجليزية حيث تُركز المدرسة على تعليم اللغة الإنجليزية بمستويات متقدمة، مما يُؤهل الطلاب للتواصل بفعالية في بيئة العمل العالمية.

وتشمل شروط القبول بالمدرسة: الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2024، ألا يقل المجموع الكلي عن 220 درجة، مع الحصول على 48 درجة على الأقل في اللغة الإنجليزية، واجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي، وتقع المدرسة في محافظة المنيا، ومدة الدراسة 3 سنوات، وتخصص المدرسة الحالي هو تسويق الخدمات المالية.