رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة

أجرى رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، جولة تفقدية، لمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة، لمتابعة آخر المستجدات وسير الأعمال ومعاينة الأراضي التي تم استردادها لصالح المركز، والتي وصلت مساحتها إلى 240 فدانا، إضافة إلى ما سيتم استرداده خلال الفترة القادمة، ووضع الخُطط المستقبلية لمُضاعفة زراعات المركز والإنتاج الحيواني، من خلال التوسع بالمساحات المزروعة بالأراضي التي تم استردادها، والوصول إلى هدف الجامعة الأسمى نحو «جامعة مُنتجة»، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي.

معاينة خط المياه الصالحة للحيوانات والطيور

شملت الجولة تفقد أماكن حفر الآبار، ونقاط تمركز الكهرباء ومعاينة الأراضي التي تم استردادها، ومعاينة خط المياه الصالحة للحيوانات والطيور، بالإضافة إلى متابعة المحاصيل الصيفية المزروعة، والأعلاف لخدمة قطاع إنتاج الحيوانات.

توفير العديد من منتجات اللحوم والخضروات

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة المنيا تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، لجميع مُنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وذلك في إطار مشروعها الذي أطلقته نحو «جامعة مُنتجة» لتوفير مختلف المواد الغذائية التي ينتجها ويُتيحها المركز، والتي ستتضاعف إنتاجها بعد استرداد أراضي شوشة، وتوفير العديد من منتجات اللحوم والخضروات والفواكه ومُنتجات الألبان بأعلى جودة، من خلال منافذ ثابتة داخل الجامعة، موجها بتشغيل عنبر الدواجن الموجود بالمركز.

وأشار إلى حرص الجامعة على أداء دورها تجاه مُنتسبيها، ومُشاركتها في رفع العبء عن كاهلهم، والمُساهمة في توفير الخدمات لهم، استكمالًا لما تُقدمه من خدمات متعددة على المستويات كافة.