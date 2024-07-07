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وزير الإسكان يستعرض مقترحات تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية

كتب:

أيمن حمزة
08:13 م | الأحد 07 يوليو 2024
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عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، عصر اليوم، اجتماعا لاستعراض مقترحات تعظيم دور الهيئة، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التي تتميز بها الدولة المصرية، وطبيعتها الفريدة على مستوى الشرق الأوسط.

جاء ذلك بحضور مسئولى الوزارة، والهيئة العامة للتنمية السياحية.

دور بارز لهيئة التنمية السياحية  

وقال وزير الإسكان: الهيئة العامة للتنمية السياحية، من أهم الجهات التابعة للوزارة، ولدينا طموح كبير لأن يكون لها دور بارز ومؤثر، وتعظيم دورها، وتحقيق أعلى عائد من مشروعاتها، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير على أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق طفرة كبيرة في أداء الهيئة، والتغلب على المشاكل والتحديات، وإيجاد حلول غير تقليدية، لمواصلة مسيرة التنمية السياحية، موجهاً بإعداد حصر بجميع الأراضي المتاحة التابعة للهيئة، ومخططات تنميتها، وكذا حصر المشروعات المتعثرة وآليات التعامل معها، وتعظيم الإيرادات، وتحصيل المستحقات، وإيجاد موارد جديدة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من مسئولى الهيئة العامة للتنمية السياحية، عن الأطر التشريعية المنظمة للهيئة، وهيكلها التنظيمي، ومناطق التنمية التابعة لها، واستراتيجية تنمية الأراضي الواقعة تحت ولايتها، ونماذج من المراكز السياحية والمشروعات القائمة، وفرص الاستثمار السياحي، وتحديات عملية التنمية السياحية، والمؤشرات التنفيذية والمالية للهيئة، وخطوات التحول الرقمي للعمل بالهيئة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.