حزب الريادة: الرئيس السيسي مهتم بمخرجات الحوار الوطني

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بعد تشكيل الحكومة الجديدة واختيار 2 من مجلس الأمناء أعضاء بالحكومة الجديدة، وهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي والمستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني ومخرجاته.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وأوضح حسنين في تصريح لـ«الوطن»، أن الوزيران هما همزة الوصل بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار لتنفيذ المخرجات، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيجتمع لتجديد جدول عمل الحوار، وأولويات المناقشة مثل موضوع الثانوية العامة، وتشريعات الحبس الاحتياطي، والدعم النقدي، وبعض القضايا العاجلة التي تهم المواطن لتحسين حياته المعيشية.

منصة الحوار الوطني

وأكد رئيس حزب الريادة، أن فكرة الحوار الوطني مُهمة جدا في وضع خطة عمل الحكومة، ومُتابعة تنفيذها، فالحكومة في الأساس دورها قائم على خدمة المواطن وتوفير احتياجاته وهو ما يتم رصده من خلال منصة الحوار الوطني، لافتا إلى ضرورة مُشاركة الأحزاب والقوى السياسية بمقترحاتها لدعم جهود عمل الحكومة.