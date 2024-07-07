«الحوار الوطني»: اجتماع لوضع آليات الحوار المجتمعي السبت المقبل

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع الأمس كانت مهمته تفعيل التوصيات التي صدرت عن المجلس، موضحًا أنه صدرت 125 توصية بالمرحلة الأولى سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، فضلًا 97 للمحور الاقتصادي.

لجنة تنسيقية بين الحوار الوطني والحكومة

وشدد «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة تنسيقية تمثل 9 من أعضاء مجلس الأمناء، وهناك ممثلون عن الحكومة ضمن هذه اللجنة، موضحًا أنه جرى الاتفاق على عقد جلسات مباشرة بين أعضاء اللجنة التنسيقية مع الوزراء المعنيين كل في مجال تخصصه.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت من أجل تفعيل التوصيات الصادرة من الحوار الوطني، وهناك مجموعة من التشريعات غاية في الأهمية ولا بد أن تعرض على البرلمان في دورته الأخيرة والتي ستعقد في الأسبوع الأول من أكتوبر، وفي مقدمة هذه القوانين قانون انتخاب مجلسي النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية.

وتابع: «الحكومة بها توجه وتم إحالة موضوع خاص بالدعم النقدي والعيني، ويوم السبت سيتم عقد اجتماع لوضع آليات للحوار المجتمعي الواسع وهناك مجموعة عمل تم تشكيلها وهذا الموضوع عليه حراك مجتمعي كبير لأنه يهم المواطنين أجمع ولا بد من أخذ رأيهم في ذلك».