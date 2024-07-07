أشرف الشبراوي بعد اختياره بمجلس أمناء الحوار الوطني: مهمة أتمنى التوفيق فيها

أكد أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، أن اختياره لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني هو تكليف وتشريف، وتقدير كبير له ومهمة يتمنى من الله أن يوفقه فيها، موجها الشكر لمجلس الأمناء على اختياره.

الحوار الوطني دعوة مفتوحة للجميع

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إنها أمانة كبيرة وكلت إليه، وسيعمل بكل جهد لتقديم أفضل الاقتراحات والحلول التي تساعد في رفع شأن الدولة المصرية وتحقيق الهدف المنشود من الحوار الوطني، لافتا إلى أن الحوار الوطني دعوة مفتوحة للجميع بين كل الفئات والتيارات الموجودة في البلاد ومختلف الأطياف، حتى يبدى كل منهم رأيه للاتفاق على مجموعة من الأولويات الوطنية على كل المستويات، مشددا على أن الحوار أهمية جادة للتعبير عن خطوات المشاركة والإصلاح السياسي، ويدعم مسار الديمقراطية.

وأضاف «الشبراوي» أن دعوة الرئيس السيسي لإطلاق الحوار الوطني خطوة محل التقدير، فلم يحدث أن يدعو رئيس دولة جميع القوى السياسية والشعب إلى حوار وطني لمناقشة أهم قضايا المجتمع والدولة، فالقوى السياسية الآن تشهد نشاطا غير مسبوق بفضل دعوة الرئيس للحوار الوطني.

الحرص على إيجاد مساحات مشتركة في القضايا والمحاور الرئيسية

وشدد على أنه لا بد من الجميع، وضع صالح الوطن أولا فيما يقدم من رؤى والحرص على إيجاد مساحات مشتركة في القضايا والمحاور الرئيسية التي تمثل أولوية لدى الشارع المصري، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعد محطة تاريخية مهمة للدولة بعد سنوات من العطاء والتحدي والإنجاز.