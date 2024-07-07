أسامة كمال: أتمنى مخاطبة الحكومة لتطلعات المواطن ومشكلاته في بيانها غدا

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي إم سي»، أن الحكومة الجديدة بكامل هيئتها تحضر غدًا أمام البرلمان لكي تلقي بيانها في جلسة عامة وتعرض برامجها، موضحًا أن الجميع في انتظار التعرف على ما أعدته الحكومة، مشددًا على أن الحكومة تدرك الموقف من الأزمات التي مرت بها الدولة المصرية.

أولويات عمل الحكومة المصرية

وأشار «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أنه لابد من تعامل الحكومة بالشكل الأمثل والطريق الأفضل للخروج وتخطي الأزمات الحالية، موضحًا أن هناك العديد من القضايا التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي كأولويات لعمل الحكومة المصرية وهو الأمن القومي، منوهًا بأنه بنظرة أعمق نرى أن الأمن القومي المصري يتعرض للخطر سواء من جهة فلسطين أو من جهة السودان وليبيا.

وتابع: «التغير الوزاري بمثابة أمل لتغيير الفكر وأسلوب الإدارة، لا نريد أن يكون التغيير الوزاري تغيير وجوه يجب أن يتحول لتغييرات سياسات»، منوهًا بان الرئيس السيسي كلف أيضًا بالاهتمام بملف بناء الإنسان من تعليم وصحة، والمواطن يريد حل الأزمات، مؤكدًا أنه يتمنى من الحكومة المصرية ترى ذلك وتخاطب تطلعات المواطن ومشكلاته وقضياه في بيانها غدًا.