وزير التموين لـ«الوطن»: نشارك بـ3 ملفات مهمة ضمن بيان الحكومة أمام البرلمان غدا

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن بيان الحكومة المقرر مناقشته أمام مجلس النواب غدا، سيشمل آليات عمل وزارة التموين الفترة المقبلة وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا توجيهات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

ملفات التموين ضمن بيان الحكومة أمام البرلمان

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عرض بيان الحكومة غدا أمام مجلس النواب، سيضم أبرز ما ستنجزه وزارة التموين الفترة المقبلة، منوها أن هناك 3 ملفات ستعمل الوزارة على سرعة إنجازهم، ويضمها بيان الحكومة بشأن حقيبة التموين، أول هذه الملفات هي آليات ضبط الأسعار والعمل على توفير كافة السلع في الأسواق وأمام المواطنين.

تحويل الدعم العيني إلى نقدي

وأضاف وزير التموين، أن عرض بيان الحكومة سيضم أيضا الملف الثاني وهو نوجه التحول من الدعم العيني إلى نقدي خلال الفترة المقبلة، منوها أنه هذا الملف بالتحديد سيتم تطبيقه وفقا لتوصيات الحوار الوطني والتوصل لمخرجات تسهم في تطبيقه بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن ثالث الملفات التي تقدمها وزارة التموين ضمن بيان الحكومة هو ما ستنفذه الوزارة بشأن إعادة هيكلة كافة القطاعات والجهات والشركات التابعة للوزارة بالإضافة إلى مديريات التموين بالمحافظات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى إنّ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تحضر بكامل هيئتها أمام البرلمان غدا، لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس، ومن المقرر وفقا لقناة إكسترا نيوز أن يسلّم الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة شاملا برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بعد عرضه أمام رئيس مجلس النواب.