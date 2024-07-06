مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر مدبولي لاختياره اثنين من أعضائه وزراء في الحكومة الجديدة

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 6 يوليو 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة لكلا من المستشار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة/ مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

كما توجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر للدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اختياره اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد، مما يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطني، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.