جدول امتحانات الأزهر 2024 للدور الثاني لجميع المراحل الدراسية

جدول امتحانات الأزهر 2024 للدور الثاني من الأمور المُهمة التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر، خصوصًا مع اقتراب امتحانات الدور الأول على الانتهاء، ويحرص الأزهر الشريف على تنظيم هذه الامتحانات بشكل دقيق لتوفير فرصة ثانية للطلاب لتحسين أدائهم والنجاح في مواد لم يتمكنوا من اجتيازها في الدور الأول.

جدول امتحانات الأزهر 2024

ومن المقرر إعلان جدول امتحانات الأزهر 2024 للدور الثاني قبل بداية الفترة المُقررة بوقت كافٍ، حيث جرى تحديد مواعيد كل مادة بشكل مفصل، بالإضافة إلى توضيح التعليمات المتعلقة بالامتحانات مثل ضرورة الحضور في الوقت المحدد، وإحضار الأدوات المطلوبة، ويتم توزيع الامتحانات على عدة أيام مُتتالية لضمان عدم ضغط الطلاب وإتاحة الوقت الكافي للدراسة بين الامتحانات.

مواد امتحانات جدول امتحانات الأزهر 2024

تشمل مواد امتحانات جدول امتحانات الأزهر 2024 للدور الثاني، مجموعة واسعة من المواد الدراسية التي تدرس في الأزهر الشريف، مثل العلوم الشرعية، واللغة العربية، والمواد العلمية كالرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى المواد الاجتماعية واللغات الأجنبية.

مواعيد جدول امتحانات الأزهر 2024 الدور الثاني

وجاءت مواعيد جدول امتحانات الأزهر 2024 الدور الثاني، كما حددتها الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية كما يلي:

موعد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائية من الرابع حتى الخامس الابتدائي: بداية من 20 يوليو 2024.

موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري: بداية من 20 يوليو 2024.

موعد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري: بداية من 20 يوليو 2024.

موعد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني: بداية من يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني: بداية من يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني: بداية من يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.