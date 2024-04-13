جدول امتحانات الأزهر 2024.. تبدأ يوم 20 أبريل

جدول امتحانات الأزهر 2024 هو أحد الأمور التي تهم العديد من الطلاب في الوقت الحالي، نظرا لاقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني وبداية موسم الامتحانات، وفي السطور التالية، توضح «الوطن» الموعد الذي ستبدأ فيه الامتحانات، والموعد المقرر أن تنتهي فيه.

جدول امتحانات الأزهر 2024

ووفقا لخريطة الفصل الدراسي الثاني، التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية أن جدول امتحانات الازهر 2024 تبدأ في يوم السبت الموافق 20 من شهر إبريل الجاري، وتنتهي بانتهاء امتحانات المرحلة الثانوية التي من المقرر أن تنتهي في يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو القادم.

وعن جدول امتحانات الازهر 2024، فإن طلاب المرحلة الابتدائية من المقرر أن يبدأوا فترة الامتحانات في يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري، وفي هذا اليوم تكون بداية امتحانات طلاب النقل بالابتدائية والاعدادية والبعوث الاسلامية.

أما عن جدول امتحانات الأزهر 2024 لطلاب المرحلة الثانوية ومعاهد البحوث الإسلامية، فتبدأ في يوم السبت الموافق 28 أبريل الجاري، في تبدأ امتحانات كل من الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية في يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو المقبل.

جدول امتحانات الأزهر 2024 لطلاب الدور الثاني

وبالحديث عن جدول امتحانات الازهر 2024، فإن امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية الأزهرية وإعدادية وثانوية البعوث تبدأ في يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو المقبل.

وعن جدول امتحانات الازهر 2024 ولكن لطلاب الدور الثاني، فتبدأ امتحانات طلاب الدور الثاني لمرحلة النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي البعوث في يوم السبت الموافق 20 من يوليو المقبل، أما امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية فتبدأ في يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر أغسطس المقبل.