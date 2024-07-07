زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي: نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات انتصار للجبهة الشعبية

قال أوليفيه فور، زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، إنه يجب عدم الاستمرار في سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإلغاء قانونه الخاص بسن التقاعد، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وشدد زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي على أن نتيجة الانتخابات كانت انتصارا للجبهة الشعبية التي تمكنت من توحيد اليسار.

ومن جانبه، أوضح رئيس التجمع الوطني في فرنسا، أن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية شهدت تحالفات سياسية لمنعهم من الوصول للسلطة.