لميس الحديدي عن جولة مفاوضات التهدئة بالقاهرة: مصر تسعى لوقف نزيف الدم الفلسطيني

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، ارتفاع معدل زخم المفاوضات التي يقودها الوسطاء في القاهرة والدوحة للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف إطلاق النار، بعد 10 أشهر من الحرب الدائرة، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 38 ألف شهيدا.

جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت لميس الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «خلال ساعات يصل وفد إسرائيلي ممثل لكل الجهات المعنية إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات المحتجزين، بينما ينضم خلال أيام ممثل الولايات المتحدة وهو رئيس جهاز الاستخبارات، سي أي إيه، للمُشاركة في دفع المفاوضات».

مصر تسعى إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني

ولفتت إلى أن الجهود المصرية طوال الأسابيع الماضية لم تتوقف رغم تكرار تعثر المُفاوضات إلا أن هناك إصرار مصري على وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ووقف كامل لإطلاق النار، وعدم الاعتراف بالأمر الواقع الذي ترغب إسرائيل في فرضه على معبر رفح».