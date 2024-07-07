فتح باب التقديم لشغل وظيفة موجه عام رياض أطفال بالمنطقة الأزهرية بالدقهلية

أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة موجه عام رياض أطفال بديوان عام منطقة الغربية الأزهرية من العاملين بالدقهلية.

شروط العمل في الوظيفة المطروحة بأزهرية الدقهلية

وأشار رشوان في بيان، إلى أن الوظيفة يتم العمل بها بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية ويستمر التقديم حتى الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024 م

شروط التقديم في وظيفة المنطقة الأزهرية

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

- أن يكون المتقدم على درجة كبير معلمين.

- قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل في وظيفة مٌوجه أول مادة/ نشاط.

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عال في مجال تخصصه بالإضافة إلى تأهيل تربوي.

- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له جزاء بالخصم أكثر من 10 أيام ولم يتم محوها.

- أن يكون على رأس العمل حتى تاريخه.

- ألا يقل تقريري تقويم الأداء للعامين السابقين مباشرة عن مرتبة فوق المتوسط 75 -90

أوراق التقديم في المنطقة الأزهرية بالدقهلية

إليكم الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة المنطقة الأزهرية وهي:

- طلب مستوفٍ للبيانات معتمد من وكيل الوزارة.

- بيان حالة وظيفي معتمد من المعهد والإدارة التابع لها ومن شئون العاملين بالمنطقة.

- بيان حالة إلكتروني معتمد من المعهد والإدارة ومن شئون العاملين بالمنطقة.

- إقرار معتمد من المعهد أو الإدارة التابع لها ويعتمد من الشئون القانونية بالمنطقة بعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الشئون القانونية.

- صورة معتمدة من آخر تقريرين تقويم أداء.

- صورة معتمدة من شهادة التخرج صورة معتمدة من المؤهلات الأعلى.

- صورة معتمدة من شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لبيان درجة الكادر الحالية ومادة التخصص وشهادة التأهيل التربوي.

- صورة معتمدة من قرار الحصول على الكادر الصادر من شئون العاملين بالمنطقة.

- صورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من مباشرة العمل.

مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.