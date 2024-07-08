محافظ المنيا يقود حملة لإزالة الإشغالات والتأكد من مواعيد غلق المحال

قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، في أولى جولاته الميدانية،، حملة مفاجئة بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة المنيا، لإزالة الإشغالات والتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة من رئاسة مجلس الوزراء، رافق المحافظ خلال الحملة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

محافظ المنيا يقوم بحملات رقابية لإزالة الاشغالات

شملت الحملة تفقد عدة مناطق حيوية وشوارع رئيسية بالمدينة، وهى شارع كورنيش النيل و ميدان لوتس و شارعى طه حسين و عدنان المالكى حيث تم التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق، بالإضافة إلى رفع وإزالة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.

كما شدد اللواء كدواني محافظ المنيا على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مواصلة حملاتها الرقابية والتفتيشية لرصد ومتابعة تطبيق هذه المواعيد بكل حزم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

ترشيد استخدام الكهرباء لتحقيق الأهداف المرجوة

أشار المحافظ إلى أهمية تفهم وتعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع ما تتخذه الأجهزة التنفيذية من إجراءات للحد من استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الكهرباء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات.