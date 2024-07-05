رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصدر بالبترول: استقبال شحنتين من الغاز الطبيعي لسد حاجة محطات الكهرباء

كتب:

مارينا رؤوف
03:01 م | الجمعة 05 يوليو 2024
شحنتان من الغاز الطبيعي المسال

شحنتان من الغاز الطبيعي المسال

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول الثورة المعدنية إن الوزارة استقبلت شحنتين من الغاز الطبيعي المسال، لضخهم في الشبكة القوية للغازات الطبيعية لسد حاجة محطات كهرباء والمصانع.

الشحنة الأولى جاءت مع سفينة التغييز

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن الشحنة الأولى جاءت مع سفينة التغييز، والشحنة الثانية جاءت بداية الأسبوع الحالي، التي يتم العمل على تحويلها للغاز وضخها في الشبكة القومية، وفق خطة الدولة الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء، وأشار إلى أنه يتم استقبال باقي الـ21 شحنة تباعا واحدة تلو الأخرى.

وتفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي بشركة جاسكو، للتأكد من انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء والضغوط التي تعمل بها الشبكة، حيث يتم حاليا تنفيذ البرنامج المستهدف للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء خلال أسبوعين، عقب الاتفاق على استيراد كميات من الغاز الطبيعي والمازوت لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والمصانع، بجانب العمل على زيادة الكميات التي يتم إنتاجها من خلال زيادة الحقول المكتشفة وتنمية الحقول الحالية.

رؤية مجلس الوزراء واضحة لحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء

وأكد بدوي على تنفيذ رؤية مجلس الوزراء واضحة لحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء جذرياً من خلال توفير التمويل والعمل المتكامل مع وزارتى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة والداعمة لتحقيق ذلك.

اقرأ المزيد:

«المصرية للكهرباء» تضخ 5.7 مليار جنيه بمشروعات الشبكة القومية في 2022-2023

رئيس الوزراء يبحث مع "شاكر" تحسين أداء الشبكة القومية للكهرباء

رئيس «القابضة للكهرباء»: المحطات الجديدة ستضيف 4400 ميجاوات إلى الشبكة القومية

إمام: الشبكة القومية للكهرباء لم تتأثر باحتراق محول بالسد العالي

مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.