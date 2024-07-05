مصدر بالبترول: استقبال شحنتين من الغاز الطبيعي لسد حاجة محطات الكهرباء

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول الثورة المعدنية إن الوزارة استقبلت شحنتين من الغاز الطبيعي المسال، لضخهم في الشبكة القوية للغازات الطبيعية لسد حاجة محطات كهرباء والمصانع.

الشحنة الأولى جاءت مع سفينة التغييز

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن الشحنة الأولى جاءت مع سفينة التغييز، والشحنة الثانية جاءت بداية الأسبوع الحالي، التي يتم العمل على تحويلها للغاز وضخها في الشبكة القومية، وفق خطة الدولة الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء، وأشار إلى أنه يتم استقبال باقي الـ21 شحنة تباعا واحدة تلو الأخرى.

وتفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي بشركة جاسكو، للتأكد من انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء والضغوط التي تعمل بها الشبكة، حيث يتم حاليا تنفيذ البرنامج المستهدف للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء خلال أسبوعين، عقب الاتفاق على استيراد كميات من الغاز الطبيعي والمازوت لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والمصانع، بجانب العمل على زيادة الكميات التي يتم إنتاجها من خلال زيادة الحقول المكتشفة وتنمية الحقول الحالية.

رؤية مجلس الوزراء واضحة لحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء

وأكد بدوي على تنفيذ رؤية مجلس الوزراء واضحة لحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء جذرياً من خلال توفير التمويل والعمل المتكامل مع وزارتى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة والداعمة لتحقيق ذلك.