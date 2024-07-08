كاتب صحفي: كل الاحتمالات مفتوحة بشأن استكمال بايدن للسباق الرئاسي الأمريكي

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكي، إن هناك مقاومة شديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما يخص استكمال السباق الرئاسي، وترك المجال لمرشح آخر، مشيرا إلى أن هناك عنصر ضغط وبالتالي استبدال المرشح بآخر صعب جدًا في هذا التوقيت، كما أن بايدن مازال مصرًا على استمكال السباق، ويرفض للخضوع لاختبار القدرات الذهنية.

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك أكثر من 20 من أعضاء مجلس الشيوخ، يدعون بايدن للتنحي واستكمال السباق بمرشح آخر، وهي كاميلا هاريس، مشيرة إلى أن هناك تحفظ عليها لأنها لم تستطع أن تدير ملف الهجرة.

وأوضح عزت إبراهيم، أن من يشجع بايدن على استكمال السباق الرئاسي، هو تذبذب شعبية ترامب، ووجود تقارب في كثير من الولايات، واستطاع أن يحرز أيضًا تقدما في بعض الملفات، وأن كارهي ترامب، مضطرين أن يذهبوا ناحية بايدن، مضيفًا: «أتوقع أن يستمر بايدن وأتوقع أن تحدث فوضى كبيرة في المؤتمر.. وسيكون عاصف، وربما سيحدد موقفه من الترشيح في يوم الجمعة القادمة».

وأوضح ان أمريكا أمام سابقة أن مرشح الديمقراطيين يعاني من مشاكل صحية ولا يستطيع استكمال السباق الرئاسي، لافتًا إلى أن بعض الوسائل الإعلامية تسرب أنه لا يجب أن يستكمل السباق، ولكن كل الاحتمالات مفتوحة.