«أكسيوس» تفضح البيت الأبيض: فريق بايدن يقدم للإعلاميين أسئلة مسبقة

كشفت شبكة «أكسيوس» الأمريكية أنَّ فريق رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يقدم للمذيعين والإعلاميين أسئلة مسبقة قبل مقابلاتهم معه.

البيت الأبيض يحاول حماية بايدن من زلاته المتكررة

ونقلت «أكسيوس» عن السكرتير الصحفي السابق لجيل بايدن، مايكل لاروزا، تصريحات تفيد بأنَّ إعطاء أسئلة المقابلات مسبقًا كان ممارسة شائعة لفريق بايدن.

وعلي الرغم من محاولات البيت الأبيض حماية بايدن من زلاته المتكررة والمسبب للإحراج، إلا أنَّه خلال المقابلة وأداءه في المناظرة الأخيرة أثار المزيد من التساؤلات حول لياقته العقلية.

وتسببت تصريحات بايدن خلال مقابلته مع إذاعة «WURD» في جدل كبير، إذ أدلى بتصريحات غير متوقعة حول إنجازاته السياسية، فخلال حديثه عن فخره بتواجده في منصب نائب الرئيس تحت قيادة الرئيس الأسود الأول، أشار إلى أنه يعتبر نفسه امرأة سوداء، مما أثار غضب الكثيرين.

ويقصد بايدن في حديثه أنه كان يشغل نائبًا للرئيس باراك أوباما، أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي، ثم إلى تعيينه لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكية، وهي أيضًا امرأة سوداء.

موجة سخرية بسبب زلات بايدن

وأدت فشله في صياغة حديثه إلى موجة من السخرية على الشبكات الاجتماعية وعدد من المنشورات.

وأصبحت تصرفات بايدن وزلاته المتكررة محط اهتمام الكثيرين، ويثير هذا التشكيك من قبل خصومه السياسيين حول قدرته على الاستمرار في سباق الانتخابات الرئاسية.