صعود نجم كامالا هاريس يهدد آمال بايدن في الانتخابات الأمريكية.. هل ينسحب؟

بعد المناظرة الكارثية للرئيس الأمريكي جو بايدن، في الانتخابات المقرر لها في نوفمبر المقبل، ومع زيادة المطالب بانسحابه من السباق الرئاسي بسبب مزاعم عدم قدرته على قيادة البيت الأبيض لولاية أخرى، اقترح العديد من الديمقراطيين أن نائبته كامالا هاريس هي البديل الوحيد القابل للتطبيق إذا انسحب من الانتخابات، بحسب صحيفة «وول ستريت» الأمريكية.

في أعقاب ذلك، أكد الرئيس الأمريكي أنه لن ينسحب من الانتخابات الأمريكية، وزعم أنه أفضل شخص يمكنه هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

التركيز حول كامالا هاريس

وأدت كثرة الحديث حول قدرة وصحة جو بايدن العقلية والجسدية، إلى التركيز أكثر حول كامالا هاريس، وطريقة تعاملها مع دور نائب الرئيس الأمريكي، وما إذا كانت ستؤدي بشكل أفضل ضد «ترامب».

ديمقراطيون يدافعون عن هاريس

وتداولت وثيقة بين الديمقراطيين تدافع عن هاريس، التي تبلغ من العمر 59 عامًا، كتبها مجهولون من كبار العاملين في الحزب الديمقراطي الذين يقولون إنهم لا تربطهم أي علاقات شخصية أو مهنية بنائب الرئيس، كما تزعم الوثيقة أن هاريس الطريق الواقعي الوحيد للخروج من هذه الفوضى، في إشارة إلى «بايدن» وصحته، وذلك وفقًا لنسخة اطلعت عليها «وول ستريت».

لكن، هناك بعض الديمقراطيين وغيرهم من السياسيين الأمريكيين، حذروا من صعود نجم كامالا هاريس باعتبارها أول امرأة وأول نائبة رئيس ذو بشرة سمراء، فضلًا عن أنها أول امرأة من أصل هندي، كما أكد منتقدوها، أنها لم تثبت قدرتها على القيام بالمهمة.