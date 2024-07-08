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الناقد الموسيقي محمود فوزي لـ«بين السطور»: منير والهضبة يمتلكان شعبية عالمية

كتب:

حسن سمير
01:13 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
الفنان محمد منير

الفنان محمد منير

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، إن حفلات محمد منير وعمرو دياب بتشهد ازحام كبير من كل الأعمار لأن المطربين يمتلكان شعبية كبيرة في العالم كله وليس مصر فقط.

وتابع خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «محمد منير استطاع الاستمرارية لسنوات طويلة في الغناء، وجمهوره بيولد جمهور، لأن أغانيه أصبحت محفورة في أذهان جمهوره، ومحمد منير أكثر مطرب في مصر بيعمل حفلات لأنه عاشق الوقوف على المسرح أمام جمهوره، والاستمرارية يتبعها إبداع في التنوع لدى أغانيه».

وأوضح: «محمد منير لديه القدرة طوال الوقت على تجديد دمائه وروحه ولديه الجرأة للخوض في موضوعات لم تكن شبه أحد، مثل أغنية «لما النسيم» الذي حازت على حب وإعجاب كبير من جمهوره».

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