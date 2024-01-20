تعرف على موعد ومكان عزاء شقيقة الفنان محمد منير

حددت أسرة الفنان محمد منير، موعد ومكان عزاء شقيقته بعد تشييع جثمانها ظهر اليوم، من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

موعد عزاء شقيقة محمد منير

يقام عزاء شقيقة الفنان محمد منير، يوم الاثنين المقبل، بعد صلاة المغرب، بمنزل الكينج في منطقة الشيخ زايد، بحضور الأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنان محمد منير دخل في حالة انهيار فور وصوله لمسجد الحصري، لصلاة الجنازة على شقيقته، وحضر معه أيضا الإعلاميان محمود سعد ومصطفى بكري.