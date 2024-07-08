عاجل: حدث ليلا: مرض قاتل يضرب دولة إسرائيل والعالم يشتعل بالحرائق وشقيقة الزعيم الكوري تثير فوضى

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ومرض مميت ينتشر داخل الاحتلال وارتفاع عدد الوفيات، والعالم يشتعل في صيف 2024 الأكثر سخونة، وشقيقة الزعيم الكوري الشمالية تهدد جارتها الجنوبية.

مرض مميت ينتشر داخل الاحتلال الإسرائيلي

توفي شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 26 عامًا، والذي لم يكن يعاني من أي أمراض سابقة، بعد إصابته بفيروس جديد انتشر داخل إسرائيل، ودخل إلى العناية المركزة، ورغم الجهود الحثيثة من الفريق الطبي، لم تنجح محاولات إنقاذ حياته، حيث تدهورت حالته بشكل سريع.

وحسب تقارير، المرض النادر والمميت يتزايد في خطورته بسبب معدل الوفيات المرتفع، مما يضع الأطباء في تحدي كبير لاستيفاء العلاج الملائم، وفقًا لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.

واستخدم أطباء الاحتلال الإسرائيلي كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الأدوية والتدخلات الجراحية، لمحاولة علاج المصاب بمرض «الأميبا الآكلة للدماغ»، ومع ذلك، استمرت حالته الصحية في التدهور حتى أُعلنت وفاته.

العالم يشتعل

وأما فيما يحدث في العالم من حرائق بسبب تغيرات المناخية، في صيف عام 2024 ينذر بتحديات خطيرة للكوكب، حيث تجتاح حرائق الغابات عدة مناطق حول العالم، متسببة في دمار هائل للحياة البرية والأنظمة البيئية، تُعد هذه الظاهرة تهديدًا جسيمًا للإنسانية، مما يستدعي منا التصدي لها عبر التعاون الدولي الفعّال واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة.

في كاليفورنيا، خرجت بعض الحرائق عن السيطرة مما أسفر عن خسائر تقدر بـ 3002 شجرة وإجلاء 30 ألف شخص، بينما سجلت البرازيل 3262 حريقًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مما يعتبر أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخ البلاد، كما شهدت دول أخرى في العالم، من الولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية، زيادة في حوادث حرائق الغابات.

وفي أوروبا، البرتغال واليونان هما من بين الدول الأكثر تأثرًا بحرائق الغابات، تستعد اليونان لصيف صعب، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى اندلاع 40 حريقًا في أنحاء البلاد خلال أقل من 6 أيام.

وفي القارة الأسيوية، تشهد روسيا حرائق غابات مدمرة حيث التهمت أكثر من 331 ألف هكتار، وتحرك أكثر من 1500 رجل إطفاء لمواجهة أكثر من 100 حريق في المنطقة.

وفي غضون الساعات الـ48 الأخيرة، سجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية حدوث 73 حريقًا في عدة ولايات مختلفة، دون تسجيل أي خسائر بشرية، واليوم، تمت السيطرة على حريق آخر في منطقة بني عزيز بولاية سطيف شرقي الجزائر، والذي تسبب في تدمير محاصيل زراعية.

شقيقة الزعيم الكوري تهدد

اعتبرت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، التدريبات العسكرية التي نفذتها كوريا الجنوبية مؤخرًا بالقرب من الحدود بين البلدين «استفزازًا صريحًا وغير مبرر»، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

في اتهامها لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وصفت كيم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بأنه نتيجة لتصاعد التوترات، واتهمته بمحاولة تحويل انتباه الرأي العام عن أدائه السياسي الضعيف داخليًا.

واستشهدت بعريضة منشورة عبر الإنترنت تدعو إلى إقالة يون، وحصلت على أكثر من مليون توقيع، أشارت كيم إلى أنه في حال وجود أي انتهاك لسيادة كوريا الشمالية، فإن قواتها المسلحة ستقوم بتنفيذ المهمة والواجب على الفور وفقاً لدستورها.