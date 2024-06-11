الكوكب يشتعل.. 10 مدن حول العالم شهدت موجات حر قاتلة وصلت لـ70 درجة مئوية

شهدت العديد من المدن حول العالم، موجات حر قاتلة وصلت فيها درجات الحرارة إلى أرقام قياسية تخطت أحيانًا 70 مئوية، وسط تحذيرات من مشكلات التغير المناخي والتحديات البيئة التي تفرضها على المجتمعات في مختلف البلدان.

وخلال 20 عامًا، شهد العالم العديد من موجات الحر، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة لأرقام غير مسبوقة، وفقًا لوكالة «رويترز» و«the times accuweather».

أعلى درجات الحرارة

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أعلى درجات الحرارة خلال الـ20 عامًا الماضية.

- في صحراء لوت بإيران عام 2005 وصلت الحرارة 70.7 درجة مئوية.

- في عام 2021 شهدت مدينة الكويت ارتفاع في درجات الحرارة ووصلت إلى 50 درجة مئوية.

- سجلت محافظة أسوان بمصر 49.6 درجة مئوية في عام 2024، وهي أعلى درجات الحرارة حتى الآن.

- شهدت نيودلهي الهند 49.1 في العام الحالي 2024.

- وادي الموت بأمريكا، وصلت فيه درجة الحرارة عام 2023 إلى 48.9 درجة مئوية.

- في بلدة العزيزية بليبيا تشهد البلدة كل فصل صيف ارتفاع في درجات الحرارة، وتصل إلى 48 مئوية.

- في عرفات بمكة المكرمة وصلت درجة الحرارة 2024 إلى 44 درجة مئوية.

- شهدت بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين في عام 2022 درجات الحرارة إلى 41.6 درجة مئوية.

- في قريات عمان وصلت درجة الحرارة 42.6 في عام 2018.