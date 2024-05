حرائق الغابات تنتشر في كندا.. إجلاء آلاف المواطنين (فيديو)

أصدرت السلطات الكندية، اليوم الأحد، أوامر بإجلاء آلاف المواطنين في مقاطعة بريتيش كولومبيا نتيجة انتشار واسع لحرائق الغابات وزيادة حجمها خلال الأيام السابقة، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وذكر التقرير أن السلطات حثت المواطنين القاطنين في شمال المقاطعة على التوجه جنوبا بعدما اجتاحت الحرائق مسافة تقدر بنحو 17 كيلومترًا منذ اندلاعها يوم الجمعة.

يُعتبر أمر الإجلاء هذا الأكبر منذ بداية موسم الحرائق في الولاية، حيث بلغ عدد النازحين جراء الحرائق حتى الآن 4300 شخصًا وفقًا للإحصاء الحكومي الأخير. وزاد الجفاف من خطورة اندلاع حرائق الغابات، خاصة مع شدة هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

إغلاق الطرقات السريعة التي تربط ألبرتا وكولومبيا البريطانية والأقاليم الشمالية الغربية، في كندا، بسبب حرائق الغاباتHighways connecting Alberta, British Columbia and the Northwest Territories, in Canada, are closed due to wildfires pic.twitter.com/XJvezaRPXo