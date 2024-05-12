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حرائق الغابات تنتشر في كندا.. إجلاء آلاف المواطنين (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
03:19 م | الأحد 12 مايو 2024
حرائق الغابات - أرشيفية

حرائق الغابات - أرشيفية

أصدرت السلطات الكندية، اليوم الأحد، أوامر بإجلاء آلاف المواطنين في مقاطعة بريتيش كولومبيا نتيجة انتشار واسع لحرائق الغابات وزيادة حجمها خلال الأيام السابقة، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

حرائق الغابات في كندا

وذكر التقرير أن السلطات حثت المواطنين القاطنين في شمال المقاطعة على التوجه جنوبا بعدما اجتاحت الحرائق مسافة تقدر بنحو 17 كيلومترًا منذ اندلاعها يوم الجمعة.

يُعتبر أمر الإجلاء هذا الأكبر منذ بداية موسم الحرائق في الولاية، حيث بلغ عدد النازحين جراء الحرائق حتى الآن 4300 شخصًا وفقًا للإحصاء الحكومي الأخير. وزاد الجفاف من خطورة اندلاع حرائق الغابات، خاصة مع شدة هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

حرائق الغابات

شهدت كندا العام الماضي عددًا قياسيًا من حرائق الغابات التي أجبرت عشرات الآلاف على النزوح في مختلف أنحاء مقاطعة بريتيش كولومبيا.

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بقلم أحمد عادل موسى