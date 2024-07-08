عاجل.. مدبولي يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان اليوم.. ويسلم رئيس «النواب» برنامج الحكومة الجديدة

أفاد مصدر حكومي، بأنَّ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيلقي بيان الحكومة وسوف يسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة.

وأضاف المصدر في نبأ عاجل نقلته قناة إكسترا نيوز، أنَّ البرلمان سيدرس البرنامج خلال 10 أيام وفقًا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وتابع أنَّ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي سوف تحضر بكامل هيئتها أمام البرلمان اليوم لإلقاء بيانها على الجلسة العامة.