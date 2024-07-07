الحكومة الجديدة تعرض بيانها أمام البرلمان غدا.. ونواب: ملتزمون بتنفيذ تكليفات الرئيس

يشهد مجلس النواب غداً، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، جلسة برلمانية مهمة فى دور الانعقاد الرابع بحضور غالبية أعضاء المجلس، يعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان بمقره بالعاصمة الإدارية. ويركز فيه على عدد من المحدّدات، أبرزها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فى أول اجتماع معها بعد حلف اليمين الدستورية بضرورة التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومى، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات.

كما يتضمّن البرنامج الجديد للحكومة الأجندة التشريعية التى ستعمل الحكومة على إعدادها، لتقديمها إلى البرلمان فى دور الانعقاد المقبل فى ضوء مخرجات الحوار الوطنى. وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن» إن هذه المخرجات ستشهد تقديم تشريعات سياسية واجتماعية مهمة فى الفترة المقبلة، علاوة على تعديل بعض القوانين.

وتشهد القاعة الرئيسية لمجلس النواب بمقره الجديد فى العاصمة الإدارية حضور حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة لأول مرة أمام المجلس، الذى يستعد لسماع تفاصيل البرنامج الحكومى الجديد.ووفقاً للمحدّدات المنصوص عليها فى قانون اللائحة الداخلية يقف رئيس الحكومة الجديد على المنصة التالية لمنصة رئيس مجلس النواب لعرض برنامجه الحكومى الجديد، وسط حضور أعضاء المجلس لإلقاء بيانها على الجلسة العامة.

ويناقش المجلس خلال الجلسة، بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة. ويعقبه إعلان المستشار الدكتور حنفى جبالى إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة، والتى سيتم تشكيلها وفقاً للمحدّدات القانونية برئاسة أحد وكيلى المجلس، وبعضوية نواب ممثلين للمعارضة والمستقلين، تحت قبة البرلمان. ويستغرق عمل هذه اللجنة لدراسة البرنامج الحكومى الجديد مدة لا تزيد على عشرة أيام.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة برلمانية منتصف الشهر الحالى لعرض التقرير البرلمانى الذى ستُعده اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

«حاتم»: تسريع العمل داخل منظومة التأمين الصحى لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين

وقال النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من الملفات المهمة والحيوية التى ينبغى العمل عليها من الآن فصاعداً، لتلبية حاجة الكثير من فئات المجتمع، وأبرزها تسريع العمل داخل منظومة التأمين الصحى الشامل لتحقيق الاستقادة القصوى منه للمواطنين فى محافظات الجمهورية، وتدريب الكوادر الطبية العاملة لتقديم رعاية متكاملة للمرضى المتردّدين على المستشفيات الحكومية. وأوضح «حاتم» أهمية إصدار التشريعات الطبية التى تُسهم فى تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، وفى مقدمتها مشروع قانون المسئولية الطبية.

«عمر»: إصلاح هياكل الدولة الطريق الحقيقى لأى تقدم وتنمية

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة يجب أن يتضمّن عدداً من المحدّدات الواضحة، حتى يتمكن البرلمان من القيام بدوره فى الرقابة.

وقال: «نحن أمام مرحلة جديدة من عمر الوطن يجب العمل فيها بكل قوة من خلال منظومة من الإصلاحات الضرورية داخل هياكل الدولة»، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الطريق الحقيقى لأى تقدم وتنمية».

وشدّد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن هناك تكليفات رئاسية فى انتظار الحكومة الجديدة، ويأتى على رأسها تفعيل مخرجات الحوار الوطنى على أرض الواقع، لاسيما أنه نتاج عمل وتشاور ومناقشات من جميع القوى السياسية فى مصر.

وقال: «البرلمان سيُناقش من خلال اللجنة الخاصة المشكلة برنامج الحكومة بعناية وسيُعد تقريراً حوله يُعرض على المجلس وعقب الموافقة عليه سيكون المجلس رقيباً ومتابعاً له خلال الفترة المقبلة، سواء خلال الإجازة البرلمانية، أو مع بداية دور الانعقاد الخامس».

«رضوان»: نحتاج إلى تركيز العمل لبناء مؤسسات قوية ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية المستدامة

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن جميع الأنظار تتّجه الآن نحو الحكومة الجديدة واستراتيجية العمل التى ستتبناها لمواجهة التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، وأضاف: «نحتاج إلى تركيز العمل على بناء مؤسسات قوية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة فى عملية صنع القرار كأمر أساسى لتحقيق التنمية المستدامة».