الكلية الفنية العسكرية تحصد المراكز الأولى في عدد من المسابقات الدولية بأمريكا

في إطار اهتمام القوات المسلحة وسعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية من خلال المشاركة في المؤتمرات والمسابقات العلمية الدولية بما يسهم في تبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي، حصل فريق الكلية الفنية العسكرية المشارك في مسابقة وكالة ناسا للهندسة الصاروخية التي أقُيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من (50) فريق من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الممولة من وكالة ناسا على المركز الأول في العرض التقديمي والمركز الثاني في الترتيب العام للفرق المشاركة، وجائزة أفضل تصميم خارجي للصاروخ، وجائزة أفضل تصميم لدوائر التحكم واستخدام المستشعرات.

وفي مسابقة المركبات الأرضية غير المأهولة بأمريكا حصل فريق الكلية الفنية العسكرية على المركز الثالث في الترتيب العام من بين (100) فريق شارك في المسابقة من مختلف الجامعات الدولية، فضلاً عن حصوله على المركز الثاني في تصميم المركبة بذات المسابقة.

تأتي تلك النجاحات التي حققتها الكلية الفنية العسكرية في المسابقات العلمية الدولية تأكيداً على المكانة العلمية المرموقة التي تتميز بها الكلية بين الكليات والمؤسسات العلمية الكبرى بمختلف دول العالم.