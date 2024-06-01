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الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية

كتب:

محمد مجدي
01:53 م | السبت 01 يونيو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القوات المسلحة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات العلمية والهندسية المتاحة لدعم جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وقع اللواء دكتور معتز إبراهيم أبوالنور مدير الكلية الفنية العسكرية، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

يهدف البروتوكول إلى قيام مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في المشروعات المختلفة التي تنفذها الشركة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومسؤولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.