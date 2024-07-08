عضو بـ«النواب»: ضبط الأسعار والأسواق على رأس أجندة الحكومة الحالية

هنأ عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على حلف اليمين وتوليها المسؤولية، مشددا على أنّ الحكومة الجديدة مطلوب منها جهدا مضاعفا الفترة المقبلة، خاصة أنّها تضم مجموعة من الخبرات والشباب، والشعب المصري ينتظر منها الكثير.

حكومة مصطفى مدبولي

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على هامش عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ الرئيس عبدالفتاح السسيسي كلف الحكومة الجديدة بتولي أمور كل ما يهم المواطن المصري من طموحات وآمال، وما يطلبه الشباب الفترة المقبلة.

ضبط الأسعار والأسواق

وتابع أنّ المواطن المصري يحتاج من الحكومة إلى حلول سريعة، على رأسها ضبط الأسواق والأسعار، فالحكومة قدمت منذ أبريل 2022 حتى فبراير 2024 5 حزما اجتماعية لم يشعر بها المواطن، بسبب عدم وجود رقابة، لذلك مطلوب من الحكومة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع الأساسية.

وشدد على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فهناك وزارة تم استحداثها لجذب الاستثمارات، لافتا إلى ضرورة توطين الصناعات لتقليل الفاتورة الاقتصادية.