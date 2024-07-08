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رئيس «دفاع النواب»: إحالة بيان مدبولي إلى لجنة خاصة قبل منح الثقة للحكومة

كتب:

يارا أشرف
11:38 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّه بعد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام البرلمان سيُحال هذا البيان إلى لجنة مختصة، وهذه اللجنة ستُعد تقريرها حول البيان للعرض على البرلمان من أجل منح البرلمان الثقة للحكومة.

وأضاف «العوضي»، خلال لقائه، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «المحور الأول الذي يتم التركيز عليه في اللجنة هو الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا، مؤكدًا أهمية دور الدولة في الحفاظ على الأمن القومي المصري سواء في الخارج أو الداخل، إذ إنّ مصر تقع وسط دائرة مشتعلة.

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بقلم يارا أشرف