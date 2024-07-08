المفوض العام لـ«أونروا»: 200 من موظفينا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة

هنأ المفوض العام لـ«أونروا»، فيليب لازريني، بدر عبدالعاطي، على منصبه الجديد وزيرا للخارجية، كما عبّر عن سعادته بوجوده في مصر.

وقال لازريني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، أنّه تناول موضوعات التعاون الوثيق بين مصر وأونروا، لافتا إلى أنّ الوكالة تعرضت لهجمات غير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد قتل نحو 200 من موظفيها منذ بدء الحرب على غزة، فضلا عن تعرض إحدى المدراس لهجمة مأساوية تسببت في استشهاد عدد من الفلسطينيين الذين كانوا يتخذون المدرسة مأوى لهم.

وتابع أنّ الاحتلال الإسرائيلي ضرب ودمر أكثر من 50% من مؤسسات وكالة أونروا، فضلا عن قتل ما يزيد عن 500 فلسطيني عندما حاولوا اللجوء إلى المؤسسة الأممية.