انقطاع مياه الشرب في مركزي مغاغة والعدوة اليوم.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، انقطاع مياه الشرب اليوم الاثنين، في مركزي مغاغة والعدوة، من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى التاسعة مساء.

انقطاع المياه عن مركزي مغاغة و العدوة

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مركزي مغاغة و العدوة والقرى التابعة لهما، وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط 800 مم من محطة الصعايدة.

تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا بأنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».