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صحيفة عبرية: العثور على سجان إسرائيلي مطعونا

كتب:

عمرو حسني
02:03 م | الإثنين 08 يوليو 2024
قتيل إسرائيلي

قتيل إسرائيلي

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه عثر على أحد عناصر مصلحة السجون الإسرائيلية مطعونًا بشقته في مستوطنة قرب رام الله بالضفة الغربية، وسط فتح الشرطة الإسرائيلية تحقيق بالحادثة.

وتشهد إسرائيل مظاهرات مستمرة اعتراضا على تصرف الأمن مع الفصائل الفلسطينية وعدم صد الأمن الذي هجمات حماس، ويعمل المتظاهرون في إسرائيل مؤخرا على التظاهر في الساعة السادسة صباحا نفس الساعة التي بدأ فيها «طوفان الأقصى» للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية والذين يصل عددهم إلى 120 إسرائيلي.

 

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بقلم عمرو حسني