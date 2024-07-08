«بنك الطعام»: نحن مظلة لأكثر من 4 آلاف جمعية في مصر

قالت علياء أحمد، المدير الأول لاستراتيجات البرامج ببنك الطعام المصري، إنّ برنامج التغذية يخدم 120 ألف أسرة شهريا، موضحة: «نعيش في عالم ثلثه جوعى، وبنك الطعام المصري يتدخل لخدمة الأسر وفق شقين، الأول تغذوي والثاني توعوي، و40% من التدخلات للسيدات المعيلات».

بنك الطعام يستهدف الوصول إلى المستفيدين في 27 محافظة

وأضافت أنّ بنك الطعام المصري مظلة لأكثر من 4 آلاف جمعية في مصر ويستهدف الوصول إلى المستفيدين في 27 محافظة، كما أنّ دراسة قياس الأثر التي نفذها البنك استهدفت المرأة المعيلة، مؤكدة حرص البنك على إيصال كرتونة قريبة من التغذية التموينية، والتركيز على العناصر المُشبعة.

وأكدت أنّ البنك صمم كراتين غنية بالعناصر الغذائية الكبرى والصغرى، حيث يتنبى التكنولوجيا في عمله والذكاء الاصطناعي لتطوير العمليات الميدانية.

جاء ذلك خلال فعاليات نشر نتائج تقييم أثر برنامج التغذية العامة لبنك الطعام المصري، الذي يسعى إلى توفير الأمن الغذائي وتحسين التنوع في المواد الغذائية للأسر الأكثر استحقاقا، من خلال تزويدهم بحزم غذائية شهرية للتخفيف من معاناة حدة الجوع، وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.