ملامح عمل الحكومة الجديدة أمام البرلمان.. أولها التواصل مع المواطنين

تلقي الحكومة بيانها أمام مجلس النواب بعد قليل، كما تعرض خطتها في العمل الفترة المقبلة، بما يضمن سلامة وسلاسة عمل الحكومة من الناحية القانونية والدستورية.

واستحدثت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، مهمة التواصل السياسي في وزارة الشئون النيابية، ما يؤكد أهمية توجه الحكومة نحو تعزيز التواصل السياسي خاصة مع استمرار مناقشات جلسات الحوار الوطني، وهو الأمر الذي يصب في تعزيز دمج مختلف الأطياف في صناعة القرار المستند إلى الرؤى والأطروحات الإيجابية والتي تحظى بالمصداقية.

وأبرز القرارات الإيجابية، هو قرار رئيس الوزراء بعقد اجتماع دوري بالإعلام لشرح مستجدات الأوضاع وعمل الحكومة، إذ يصب القرار في تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين واطلاعهم على تفاصيل العمل الحكومي والقضايا المختلفة التي يهتم بها الوزراء.

ويعد التواصل الفعال مع المواطنين، من أهم توصيات القيادة السياسية في إطار الشفافية والمصارحة، وخاصة وسط التهديدات لأمن مصر القومي، والتحديات الاقتصادية المختلفة التي ترتبط بهذه التهديدات بشكل أو بآخر، ما يتطلب مكاشفة ومصارحة المواطنين بالحقائق ذات الصلة بهذه الملفات.