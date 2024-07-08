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الرئيس السيسي يٌكلف مدبولي بإدارة شؤون الإصلاح الإداري إضافة إلى مهام منصبه

كتب:

أسماء زايد
01:43 م | الإثنين 08 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للوزراء والمختص بشؤون الإصلاح الإداري، إضافة إلى مهام منصبه.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 مكرر (ب)، 7 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعيين الدكتور خالد عبدالغفار نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للصحة والسكان، وكامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا لوزارتي النقل والصناعة والتجارة، وتعيين وزراء الحكومة الجديدة ونوابهم.

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