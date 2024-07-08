ضمت 20 وزيرا جديدا.. مدبولي يشرح أمام النواب آلية تشكيل حكومته الجديدة

يعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، الآليات التي تمت من أجل إجراء تغيير واسع النطاق في الحكومة، حتى تمّ الإعلان عنها وحلف اليمين للوزراء والحكومة الجديدة يوم الأربعاء الماضي.

الوزراء الجدد في حكومة مدبولي

ويشمل العرض الذي يقدمه رئيس الوزراء، على ما تضمنه التغيير الحكومي لما يزيد على 20 وزيراً جديداً، ونائبين لرئيس الوزراء، وإعادة تشكيل المجموعة الاقتصادية، ونواب الوزراء، والمحافظين الجدد، ودمج عدد من الوزارات.

ووفقًا لما كشفته مصادر حكومية، فإنَّ السبب الرئيسي في اعتماد مدبولي على كل هذا الكم من التغيير وضم وزراء جدد في الحكومة، سببه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتركيز على الصناعة لتحقيق أفضل معدلات النمو في المرحلة المقبلة.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى التوسع في التغيير الحكومي، كان الاهتمام بملفات الصناعة والاستثمار والخدمات العامة وهو ما انعكس من اختيارات الوزراء بشكل كبير، من أجل إحراز تقدم سريع يشعر معه المواطن بتغيير إيجابي وملموس، وفقًا لما ذكرته المصادر.