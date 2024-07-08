امرأة سويسرية تتعرض لتشوه بشع في جسدها.. «نامت جنب الشاحن»

عادة ما نسمع تحذيرات من وضع الهاتف متصلًا بالكهرباء بجانب مكان النوم، وهذا ما وقعت في ارتكابه امرأة من سويسرا، حيث تعرضت بين ليلة وضحاها إلى مواجهة كابوس مفزع، ترك أثرًا واضحًا على جسدها بدرجة من الصعب علاجها.

شاحن يشوه جسد امرأة سويسرية

بحسب موقع «sing tao news»، فقد نامت جوليا بجانب الشاحن الخاص بهاتفها معلقًا في المصدر الكهربائي دون توصيل هاتف به، وبشكل غير متوقع تسبب ذلك السلك الصغير في ترك ندوب على جسدها، وبعدما تم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج، شخَّص الأطباء حالتها أنها حروق من الدرجة الثالثة، ما يصعب معالجتها بشكل يسير.

بدأت الواقعة حين نامت «جوليا» ولامس الجزء الداخلي من قدمها اليسرى طرف الشاحن المتصل بالكهرباء، وبينما كانت جوليا غارقة في عالم الأحلام، تسبب ذلك التيار الضعيف في حروق صعبة للغاية في ساقها، ما جعلها تختفي لمدة عام من شدة الآلام التي تواجهها.

إلا أن جوليا قررت الخروج بعد تلك المدة للإفصاح لأول مرة عن هذا الألم، محذرة الناس على منصات التواصل الاجتماعي من النوم بجانب شاحن الهاتف، مع نشر صور لساقها حتى يصدقها المتصفحون، والتي ظهرت فيها الحروق على هيئة ثقوب، ما ينم عن صعوبة تحمل تلك الحادثة التي ما زالت تحاول الشفاء منها.

التعليق الطبي على حالة جوليا

في محاولة فهم ما تعرضت له جوليا من الجانب الطبي، بحث دكتور «ليفين»، خبير الحروق في مستشفى جنيف الجامعي، في الواقعة وما يتم من تأثير عند التعرض لها، وصرح بأن ما حدث مع السويسرية أمر نادر للغاية؛ إذ عندما يكون الجسم على اتصال بقطب كهربي لفترة طويلة، يؤدي لتغيير الرقم الهيدروجيني للجلد، الذي بدوره يسبب حروقًا بشكل بطيء، حيث أوضح «ليفين» قائلًا: «إنها حالة لا يشعر فيها الفرد بأي شيء ما لا يجعله يستيقظ، وتظل الحروق في التكوين ما دام الجسم على اتصال بها».