كيف يمكنك كشف اختراق الهاتف الخاص بك؟.. السر في الإشعارات

سؤال يدور في أذهان الكثيرين، بكيفية كشف اختراق الهاتف المحمول الخاص بهم، تجنبا للتعرض لسرقة بيانات الهاتف أو استخدام البيانات الخاصة بالبنوك في السرقة نتيجة ذلك الاختراق، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة طرق كشف اختراق الهاتف الخاص بهم من عدمه.

وهناك عدد كبير من تقنيات اختراق الهواتف المختلفة، ولكن الطريقة الأكثر شيوعاً تتمثل في خداع المُستخدم للنقر فوق رابط ضار، أو تحميل برنامج مزيَّف من متجر التطبيقات أو من خلال الرسائل الإلكترونية، والعديد من الطرق الأخرى التي يستطيع بها المخترق الحصول على معلومات الضحية.

كيف يمكنك كشف اختراق الهاتف الخاص بك؟

واستكمالاً لمعرفة كيفية التأكد من اختراق الهاتف، يوضح المهندس محمد ضاحي، المُتخصص في تكنولوجيا المعلومات، لـ«الوطن»، بعض الأشياء التي تثبت ذلك، وتتمثل في الآتي:

1- بطارية الهاتف

نفاد بطارية الهاتف من الأسباب الشائعة التي تشير إلى تعرض الهاتف للاختراق بشكل ملحوظ، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف، في هذه الحالة يُعد مؤشرا مهما لتعرض الجهاز إلى الاختراق والهكر.

2- التطبيقات الموجودة على الجهاز

قد تفتح التطبيقات أو تغلق تلقائياً، أو قد تستغرق التطبيقات وقتاً طويلاً حين نفتحها، وقد تظهر تطبيقات جديدة غير موجودة على الجهاز بشكل غير متوقع.

3- فواتير الهاتف

من العلامات التي تدل على اختراق الهاتف أيضاً الارتفاع في فواتير الهاتف عن المُعتاد، بسبب قيام الهاتف بأنشطة غير مُصرح بها تلقائياً، وهي من العلامات التي تقع الهاتف في خطر الهاكر.

4- الإشعارات والإعدادات

قد تظهر بعض الإشعارات غير المتوقعة أو رموز المصادقة غير المطلوبة، وتعد تلك إشارة قوية تشير إلى اختراق الهاتف.

5- التحقق من الحساب

ويمكن التحقق من اختراق الهاتف عن طريق حساب «Google»، ففي حالة عدم تمكن المُستخدم من الوصول إلى للحساب الخاص به، فيعني ذلك أن الهاتف تم اختراقه.