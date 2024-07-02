احذر 6 وضعيات خاطئة في طريقة النوم.. تسبب مشكلات كبيرة بالرقبة

النوم من الاحتياجات الأساسية للإنسان، من خلاله يستمد جسده طاقته، ويستعيد عقله قدرته على العمل والتفكير، وعلى الرغم من كون النوم هو الوسيلة الأكبر لراحة الجسم، فإن هناك بعض العادات الخاطئة التي قد تتسبب في تحول النوم لساعات مرهقة، ينتج عنه آلام شديدة في الرقبة.. فما عادات النوم الخاطئة التي ينتج عنها آلام الرقبة، وكيف يمكن تجنبها؟

عادات خاطئة في النوم تسبب آلام الرقبة

حسب ما ورد على موقع «healthshots»، فإن العادات الخاطئة في النوم التي ينتج عنها الشعور بـآلام شديدة في الرقبة، وتزيد من فرص حدوث مشكلات صحية في الفقرات، تتمثل في:

1- النوم على البطن:

تعد هذه الوضعية من أسوأ أوضاع النوم للرقبة، إذ تسبب ثني الرأس بشكل مفرط، ما يضع ضغطًا كبيرًا على العمود الفقري، ينتج عنه الشعور بآلام شديدة.

2- استخدام وسادة غير مناسبة:

تلعب الوسادة دورًا مهمًا في دعم الرقبة والحفاظ على محاذاة العمود الفقري بشكل صحيح، لذا فإن النوم على الوسادة غير مريحة ينتج عنه آلام شديدة في الرقبة.

3- النوم مع ثني الرقبة:

قد ينتج ذلك عن استخدام وسادة مرتفعة أو النوم على وسادة ناعمة جدًا تغرق فيها الرقبة، فيكون مستواها أقل من مستوى الجسم، وهي عادة خاطئة أيضًا تسبب الشعور بالآلام.

4- النوم مع شد الأسنان:

يسبب ذلك ضغطًا على عضلات الفك والرقبة، مما قد يؤدي إلى آلام الرقبة والصداع.

5- قضاء كثير من الوقت في السرير:

يمكن أن يؤدي قضاء فترات طويلة في السرير، سواء للنوم أو مشاهدة التلفاز أو القراءة، إلى تيبس العضلات وآلام المفاصل، وبالتالي الشعور بآلام شديدة في الرقبة.

6- استخدام الهاتف أو الكمبيوتر المحمول في السرير:

يؤدي ذلك إلى إجهاد الرقبة والعينين، مما قد يجعل من الصعب النوم، ويسبب آلام الرقبة في اليوم التالي.

نصائح لتجنب آلام الرقبة

يمكن تجنب آلام الرقبة والحفاظ على صحة الفقرات وراحتها، من خلال اتباع النصائح التالية:

1- النوم على الجانب:

تعد هذه الوضعية أفضل وضعية للنوم للرقبة، إذ تحافظ على محاذاة العمود الفقري وتقلل من الضغط على الرقبة.

2- اختيار وسادة مناسبة:

يجب أن تكون الوسادة داعمة للرقبة، وتحافظ على رأسك في وضع مساوي لباقي جسدك.

3- تمديد عضلات الرقبة قبل النوم:

يساعد ذلك على تخفيف التوتر وتحسين تدفق الدم.

4- ممارسة الرياضة بانتظام:

تساعد الرياضة على تقوية عضلات الرقبة والظهر، ما يقلل من خطر الإصابة بالألم.

5- الحفاظ على وزن صحي:

يمكن أن يؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على الرقبة.

6- استشارة الطبيب:

إذا استمرت آلام الرقبة على الرغم من اتباع النصائح المذكورة أعلاه، يجب استشارة الطبيب، لتحديد السبب وراء الألم والحصول على العلاج المناسب.