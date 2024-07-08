مدبولي: مستمرون في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تغطيتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، إيمانا بدوره الرئيسي في عملية التنمية الشاملة، ويأتي هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على راس أولويات برنامج العمل، من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادي لها، والتوسع في تمويل المشروعات المنتجة لتلك الأسر والمولدة لفرص العمل.

الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية

وأكد خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب على الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تغطيتها وتوجيهها للأسر المستحقة، بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على مد مظلة الحماية لتشمل كبار السن وذوي الهمم، الذين نسعى لتمكينهم اقتصاديا وإدماجهم اجتماعيا.

استكمال تنفيذ الأهداف الاستراتيجية

وأشار إلى أنه يجرى استكمال تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة للنهوض به في المرحلة المقبلة والتوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة عالية الجودة مع رفع كفاءة العاملين به، كما تحرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، فضلا عن العمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، مع التأكيد على إتاحة التعليم للجميع، وتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية وتنويع مصادر التمويل لها.