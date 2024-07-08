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مدبولي: نستهدف التوسع في المدن المستدامة والارتقاء بمستويات التحضر

كتب:

يارا أشرف
03:58 م | الإثنين 08 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نستهدف التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمراني، مع ضمان الاستدامة البيئية.

الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة

وأضاف خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، أنه جرى الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، وسيكون التركيز على تطوير المناطق غير المخططة، مع توفير المسكن الملائم مع مختلف شرائح الدخل، فضلا عن العمل على سرعة توفير خدمات الصرف الصحي لجميع المواطنين وتنمية وتطوير القرى الصحية.

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