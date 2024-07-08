قيادي بـ«مستقبل وطن» يشيد ببيان الحكومة أمام البرلمان: مرونة وشفافية

رحب عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، ببيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب.

وقال السعيد في بيان له، إن البيان اتسم بالمرونة والشفافية والموضوعية في طرح كافة التحديات وكيفية التعامل معها وتحقيق تطلعات المصريين، مؤكدا أن برنامج الحكومة يقوم على بناء الإنسان المصري بصورة متكاملة.

بيان الحكومة سيحظى بثقة البرلمان بنسبة كبيرة

وأشار السعيد، إلى أن بيان الحكومة سيحظى بثقة البرلمان بنسبة كبيرة، نظرًا لما حمله من رؤية وطنية تحمل حلولًا موضوعية ودقيقة لمعالجة كل القضايا وتدعو للتفاؤل بغد أفضل في جميع المجالات.

وأوضح أن بيان الحكومة يقوم بشكل كامل على تحسين معيشة المصريين والاهتمام بكل الفئات والاستمرار في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي كان مطلبًا رئيسيًا لكل القوى والكيانات الوطنية.