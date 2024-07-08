«المؤتمر»: برنامج الحكومة تطرق للعديد من الملفات الشائكة والحيوية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن بيان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطرق للعديد من الملفات الشائكة والحيوية، وأكد أن مصلحة المواطن أولا.

حماية الأمن القومي

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن بيان الحكومة تطرق للعديد من النقاط الحيوية، أبرزها وجود 4 محاور أساسية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية والعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل بما يضمن حماية وأمن واستقر الحدود، ودعم القرارات وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالشر، وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والإفريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية، وهو ما يؤكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وهناك تحديات لكن الحكومة عازمة على مواجهة هذه التحديات بقوة وعمل على أرض الواقع.

الملف الاقتصادي والاجتماعي

وأشاد «غنيم» بتضمين برنامج الحكومة مواصلة الدبلوماسية جهودها بمكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة تشمل المحاور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية والفكرية والثقافية والتعليمية والتنسيق مع كل الأطراف، وبناء قدرات الدول في هذا المجال، مؤكدا أن الملف الاقتصادي والاجتماعي أولوية للحكومة خلال الفترة المقبلة، وعلى الحكومة مراقبة تنفيذ برنامجها الذي تضمن محاور جادة شريطة تنفيذ ما جاء به من محاور.