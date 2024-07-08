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«الحوار الوطني» يثمن برنامج الحكومة: يساهم في التنمية ومواجهة التحديات

كتب:

يسرا البسيوني
04:13 م | الإثنين 08 يوليو 2024
مجلس أمناء الحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطني

توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على تنفيذ مخرجات الحوار ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولاً وازدهارًا.

وثمن مجلس الأمناء تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب اليوم، والذي اعتمد على توصيات جلسات الحوار الوطني، ما يؤكد حرص الحكومة على الإصلاح الشامل الذي يحقق الاستقرار على المدى الأطول، فضلا عن المساهمة في جهود التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. 

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بقلم يسرا البسيوني