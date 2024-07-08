ضبط شخصين يديران صفحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية
كتب:
محمد بركات
04:58 م | الإثنين 08 يوليو 2024
وزارة الداخلية
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما جرى تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن صور لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة خلال انعقاد لجان الامتحانات.
وبالفحص جرى تحديد القائمين على إدارة الصفحة (شقيقين- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) وبحوزة أحدهما (هاتف محمول "بفحصه فنيا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابهما الواقعة) واعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد تحقيق ربح مادي.