ضبط شخصين يديران صفحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما جرى تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن صور لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة خلال انعقاد لجان الامتحانات.

وبالفحص جرى تحديد القائمين على إدارة الصفحة (شقيقين- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) وبحوزة أحدهما (هاتف محمول "بفحصه فنيا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابهما الواقعة) واعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد تحقيق ربح مادي.