«تعليم المنوفية»: رصد محاولة غش في امتحان «التاريخ» للثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، رصد حالة غش بعد نصف ساعة من بداية الامتحان في مادتي الفيزياء للقسم العلمي والتاريخ للقسم الأدبي، والذي بدأ اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا وانتهى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

رصد محاولة غش

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، ضبط محاولة غش بعد نصف ساعة من بدء الامتحان في إحدى المدارس، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشيرا إلى التعامل مع المخالفات أو حالات الغش بشكل فوري، وذلك للحفاظ على تركيز الطلاب أثناء أداء الامتحان.

تفاصيل واقعة الغش

وكان شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن ضبط طالب في أحد مدارس المنوفية خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادة التاريخ، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطالب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات .